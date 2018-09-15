"ضرائب جديدة وحذف مواطنين من التموين".. أبرز عناوين صحافة السبت

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

في صفحتها الأولى، وتحت عنوان "وزير المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة"، سلطت صحيفة (أخبار اليوم) الضوء على تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنه لا نية لفرض ضرائب جديدة حفاظا على استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن معيط قوله: "إن الاتجاه حاليا نحو زيادة الإيرادات وضخ استثمارات جديدة وتخفيض الدين العام، كما أنه يتم حاليا إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية بما في ذلك دراسة إلغاء أو تخفيض الضريبة علي المصانع"، مشيرة كذلك تأكيد الوزير أنه يتم حاليا وضع نظام لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.

وأبرزت الصحيفة كذلك نفي مجلس الوزراء ما تردد عن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وأن الشركة تعمل بشكل طبيعي وجار العمل علي تطويرها بهدف رفع كفاءتها وزيادة معدلات الإنتاج.

كما ألقت الصحيفة الضوء على تأكيد المجلس بأن حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع ليست سوى شائعات، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا لا يتعدى حذف المتوفين والمسافرين، والأسماء المكررة علي أكثر من بطاقة تموينية.

وألقت (أخبار اليوم) كذلك الضوء على نفي الحكومة ما تردد عن خصخصة السكك الحديدية، مشيرة إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص في الدخول كشريك في عملية تطوير المرفق دون نقل الملكية.

من جانبها، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي الاستثمارات بمدينة السادات تبلغ 6.838 مليار جنيه، بينما تقدر استثمارات خطة العام المالي الحالي بـ 1.436 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالسادات، وجار تنفيذ 196 عمارة حاليا.

وأبرزت (الأهرام) كذلك تأكيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات الوزير بضرورة التزام السائقين بوقت توقف القطارات بالمحطات، مع ضرورة انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والمقدر عدد رحلاتها بـ 1616 رحلة يومياً، لتبدأ أولى رحلات المترو في الخامسة والربع صباحاً وحتى الواحدة إلا الربع صباحًا، وشدد كذلك الوزير على تقديم كل التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات خاصة بعد قرار عدم زيادة أسعار اشتراكات الطلبة.

وفي هذا الصدد أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) أن سعر تذكرة المترو لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ثابت ولم يتغير وأن أسعار اشتراكات الطلاب ستكون 33 جنيها لمدة 3 شهور بعدد رحلات 180 رحلة لـ 25 محطة، و41 جنيها لأكثر من 25 محطة.

اقتصاديا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في مؤشر جديد على تعافي الاقتصاد المصري بفضل حزمة الإصلاحات على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد كشفت مجلة (بيزنس نيوز) الأمريكية عن أن مصر الآن تعد أكبر اقتصاد في إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن المجلة قول سيليست فوكونير المحللة الاقتصادية المتخصصة في موقع "أين تستثمر في إفريقيا": "إن مصر احتلت المركز الأول للعام الثاني على التوالي على مستوى القارة كأقوى الاقتصاديات، وأن مصر واصلت تفوقها على جنوب إفريقيا في تقديرات الموقع لهذا العام أيضا، ذلك بالنظر إلى العديد من العوامل، ومنها على سبيل المثال: النشاط الاقتصادي ومعدل النمو على مدى السنوات القليلة القادمة وحجم السوق، ونسبة المخاطر".

وأوضحت أنه وبالنظر إلى معدلات النمو، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سينمو أكثر من 4% إلى 5% في الخمس سنوات القادمة، وذلك بالمقارنة مع جنوب أفريقيا التي من المتوقع أن ينخفض المعدل الاقتصادي بها إلى أقل من 2% في نفس ذات الفترة الزمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصاءات أوضحت أن مصر أصبحت أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا من حيث حجم السلع والخدمات المنتجة، خاصة بعد تراجع نيجيريا عن المركز الأول.

أما صحيفة (الجمهورية) فذكرت أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يترأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة بحضور عدد من الوزراء.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس يناقش العديد من الموضوعات المهمة وعلي رأسها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.

ونقلت الصحيفة عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قوله: "من أهم الموضوعات التي سيتم بحثها برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية والمشروعات الاستثمارية المتعثرة بالمحافظات كما سيتناول الاجتماع أيضا بحث ملف حماية نهر النيل وتنفيذ قرارات إزالة التعديات ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضي واضعي اليد".

وسلطت الصحيفة كذلك الضوء على نفي وزارة قطاع الأعمال العام ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول توجه الحكومة إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها.

دوليا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المتمردين الحوثيين يبحثون إمكانية المشاركة في جولة مشاورات سلام جديدة تعقد برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت، على وقع المعارك المتواصلة في محيط مدينة الحديدة، والتحذيرات من تداعياتها على المدنيين.

وأضافت الصحيفة أن الحديث عن محادثات السلام جاء بعد أسبوع من عجز مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث عن إحضار الحوثيين إلى جنيف لعقد أول محادثات سلام بين أطراف النزاع منذ 2016.مشيرة إلى أن المفاوضات غير المباشرة انتهت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جنيف من دون الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بالعودة سريعا إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد دولة الإمارات بأن العملية في محيط الحديدة تسرى كما هو مخطط لها.

ونقلت ما كتبه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر حسابه بتويتر: "تحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل".

فيما أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التصريحات بشأن هجوم الجيش السوري علي إدلب عارية عن الصحة.

ونقلت الصحيفة قول لافروف: "إن موسكو تعتزم بالتعاون مع أنقرة وطهران فتح ممرات إنسانية في إدلب ولن تكرر مأساة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في الرقة"، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بحث أمس الوضع في إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.