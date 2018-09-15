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اليوم.. غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الغرف السياحية

08:31 ص السبت 15 سبتمبر 2018
اليوم.. غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الغرف السياحية

وزارة السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

يغلق، اليوم السبت، باب تلقي أوراق طلبات الترشح لانتخابات اتحاد الغرف السياحية ومجلس إداراته، والتى استمرت على مدار 8 أيام، استعدادًا للانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل وفقا وزارة السياحة.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت بدء قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، السبت الماضي ولمدة 8 أيام، وفقا للقرار الوزاري رقم (630) لعام 2017 والقرارات الوزارية أرقام ( 420 و 515 و 520 ) لسنة 2018.

وتجرى الانتخابات، يوم 31 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة، اعتبارا من العاشره صباحا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية تنعقد في تمام الحادية عشر صباحاً بأي عدد من الأعضاء ويستمر إجراء الانتخابات حتى السابعة مساءً.

وبدأت التجهيزات الحثيثة داخل إتحاد الغرف السياحية للاستعداد لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتعتبر الانتخابات مهمة لقطاع السياحة بالكامل، حيث يمثل القطاع الخاص الغالبية العظمى للسياحة، وبالتالى فعملية النهوض بالقطاع وتطويره تتطلب اتحاد وغرف سياحية منتخبة تمثل العاملين بها، وهو الأمر المتوقف منذ ثلاث سنوات، وكل الانتخابات التي تمت خلالها تم الطعن عليها لأسباب متعددة.

طلبات الترشح اتحاد الغرف السياحية وزارة السياحة عملية أنتخابية

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