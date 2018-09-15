اليوم.. مناقشة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الإدارية في مؤتمر "إثمار"

(مصراوي):

يناقش المؤتمر العقاري "Pro Network"، الذي تنظمه شركة "إثمار للتكنولوجيا العقارية"، اليوم السبت، مستقبل الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن تكشف "إثمار للتكنولوجيا العقارية"، خلال فعاليات المؤتمر، عن تقنية جديدة تطبق لأول مرة فى سوق العقار المصرى في خدمة الـ"Lead Generation"، والتي تعد أحدى أهم التقنيات الجديدة التي تصب في مصلحة الشركات العقارية والاستثمار العقاري بمصر، بحسب بيان للشركة.

كما أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر كل من المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ومحمد محمد فريد خميس عضو مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، والمهندس عبدالله شلبي عضو شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة "مصر – إيطاليا" للاستثمار العقاري.