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58 صورة ترصد عزاء شقيقة حسن راتب

02:01 ص السبت 15 سبتمبر 2018
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين والفنانين والإعلاميين، مساء الجمعة، على أداء واجب العزاء في شقيقة رجل الأعمال حسن راتب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان في مقدمة الحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورجلا الأعمال صلاح دياب ومحمد الأمين.

يشار إلى أن مديحة راتب شقيقة رجل الأعمال حسن راتب، توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

حسن راتب الشخصيات العامة واجب العزاء مسجد الحامدية الشاذلية
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