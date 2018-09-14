أمير كرارة مازحًا: "الشنب هو اللي عملني"

كتب- محمد جمعة:

قال الفنان أمير كرارة، إنه يعاني من مشاكل كبيرة مع السوشيال ميديا وردود أفعال الجمهور غير اللائقة على ما ينشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف كرارة، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "CBC"، مساء الجمعة، أنه يشعر بالضيق عندما يهاجمه الجمهور على أفعاله الشخصية، متابعًا: "لو الجمهور مش بيحب فنان مش لازم يشتمه.. مش بحب زوجتي وأولادي يشوفوا الشتمية دي".

وعن الفيديوهات والصور التي ينشرها خلال ممارسته للرياضة، قال كرارة: "أنا مش بغيظ الجمهور، لكن بحب الجيم والرياضة ومبسوط إني بتمرن، وكمان عمري ما حد طلب يتصور معايا وقلتله لأ، وديمًا مش بحسبها خالص وبتصور على طبيعتي".

وتابع كرارة: "أنا بحب الجمهور وطول منا في الشارع بتصور مع اللي يطلب مني"، واستطرد مازحًا: "الشنب هو اللي عملني".