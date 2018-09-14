"السكك الحديدية" تعتذر لركاب قطار القاهرة- أسوان بعد تأخره

كتب- أحمد نجيب:

قدمت هيئة السكك الحديدية، اعتذارًا لركاب قطار القاهرة/ أسوان رقم 982، على خطوط الوجه القبلي، وذلك بسبب تأخره.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة: "حركة مسير القطارات على الوجه القبلي منتظمة باستثناء تأخر القطار المكيف القاهرة/ أسوان بمحطة قوص؛ نتيجة عطل مفاجئ بالجرار نتيجة حدوث دخنة في إحدى العجلات".

وأكدت الهيئة، أنه على الفور تم اخماد الدخان والاستعداد بجرار الإمداد لعدم تعطيل حركة القطارات، واستكمل القطار رحلته.