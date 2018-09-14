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ضبط طرد "ماريجوانا" وارد من كندا بمطار القاهرة

11:15 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
ضبط طرد "ماريجوانا" وارد من كندا بمطار القاهرة

إحباط تهريب كمية من مادة المارجوانا المخدرة

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع مساء الجمعة، محاولة تهريب كمية من مادة المارجوانا المخدرة، داخل طرد شخصي وارد من كندا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اشتبه نائل محمود حسني، مأمور الجمرك في طرد بوزن 200 جرام باسم "أ. ز"، واردة من كندا، وبفتحه تبين وجود كيس بلاستيك داخله 59 جرامًا من مادة المارجوانا المخدرة.

قرر هلال توفيق، رئيس الإداره المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانوية والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار الجهات المختصة.

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