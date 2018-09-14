متحدث البرلمان: البابا تواضروس شخصية وطنية تحدث من أمريكا بلسان شعب مصر

القاهرة- أ ش أ:

حيّا المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، على حديثه الوطني والرائع عن مصر خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حسب الله -في بيان صحفي اليوم الجمعة-، إن البابا تواضروس شخصية وطنية مرموقة تحدث أمام العالم كله بلسان حال الشعب المصري.

وأضاف: أن القيادة السياسية بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لأن تبدو مصر وحدة واحدة بعيدًا عن الانقسام والتفتت الذي يدمر المجتمعات في وقت صغير.

وأشار المتحدث إلى أن البابا تواضروس استنكر، في عظته التي ألقاها من كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بكوينز نيويورك، التلاعب بالأخبار التي تصل أمريكا والخاصة بالكنيسة أو المجتمع المصري، وقال: إن "الأخبار لما تعدى الأطلنطي، تتغير خالص".

وتابع: أن البابا أكد أن مصر بلد كبير يضم 100 مليون، وكأي بلد فإن التاريخ المصري به صفحات بيضاء وأخرى سوداء"، لافتًا إلى أن الأحوال تتحسن في مصر منذ حوالي 5 سنوات، وهناك مؤشرات على هذا التحسن أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة، وأن المشكلات في مصر سواء كانت كنسية أو مجتمعية تحل بهدوء وأن القيادة السياسية لديها رغبة صادقة لحل المشكلات الموجودة وأنه لا يمكن إنكار المتاعب المجتمعية التي توجد في كل الدول وليست مصر وحدها في هذا الشأن، منوهًا بأن مصر تتغير إلى الأفضل.

وقال حسب الله إن "البابا تواضروس يستحق كل الشكر والتقدير والاحترام، وأنا كنائب عن الشعب بمجلس النواب أهديه 100 مليون باقة ورد من الشعب الساكن في قلب وعقل البابا، الذي يذوب حبًا وعشقًا في مصر وشعبها".