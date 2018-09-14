أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

محافظ الجيزة ونقيب المحامين في عزاء شقيقة حسن راتب

10:27 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
محافظ الجيزة ونقيب المحامين في عزاء شقيقة حسن راتب

كتب- إسلام ضيف:
تصوير- هاني رجب:

وصل مساء اليوم الجمعة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفنان هاني رمزي، وسامح عاشور نقيب المحامين، والإعلامي معتز الدمرداش، وهشام الجخ، وطارق علام ؛ إلى مسجد الحامدية الشاذلي لأداء واجب العزاء في مديحة كامل راتب، شقيقة رجل الأعمال حسن راتب، مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

يشار إلى أن شقيقة راتب توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

محافظ الجيزة نقيب المحامين شقيقة حسن راتب الحامدية الشاذلية أحمد راشد

الخبر التالى:

متحدث البرلمان: البابا تواضروس شخصية وطنية تحدث من أمريكا بلسان شعب مصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان