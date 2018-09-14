محافظ الجيزة ونقيب المحامين في عزاء شقيقة حسن راتب

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

وصل مساء اليوم الجمعة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفنان هاني رمزي، وسامح عاشور نقيب المحامين، والإعلامي معتز الدمرداش، وهشام الجخ، وطارق علام ؛ إلى مسجد الحامدية الشاذلي لأداء واجب العزاء في مديحة كامل راتب، شقيقة رجل الأعمال حسن راتب، مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

يشار إلى أن شقيقة راتب توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.