مُتحدث "المترو": الطلاب بدأوا استخراج الاشتركات.. ولا زيادة في أسعارها

كتب- محمد جمعة:

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن طلاب الجامعات والمدارس بدأوا في استخراج اشتراكات ركوب المترو دون أي زيادة وبنفس أسعار العام الماضي.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن اشتراكات الطلبة تكون بسعر 33 جنيهًا لـ25 محطة، و41 جنيهًا لأكثر من ذلك، لمدة 3 أشهر أو 180 رحلة.

ونفي عبد الهادي المساس باشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن هناك شائعات هدفها إثارة البلبلة بشأن مرفق يستخدمه قرابة 3 مليون مواطن في اليوم.

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم شراء تذكرة بقيمة 50 قرشًا بموجب كارنية وزارة التضامن الاجتماعي، أو استخراج اشتراك بمبلغ 22 جنيهًا لـ25 محطة، و27 جنيهًا لأكثر من ذلك لمدة 3 أشهر أو 180 رحلة.