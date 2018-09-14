برلمانية عن قانون الأحوال الشخصية: مضى عليه قرن.. ويجب تعديله ليواكب العصر

كتب- محمد جمعة:

قالت الدكتور عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي مضى عليه قرابة قرن من الزمان ولابد من تعديله حتى يواكب العصر ويتماشى مع تطورات التشريعات الدولية.

وأضافت "الهواري" خلال حوارها ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن القانون الحالي صدر منذ عام 1920 وأدخل عليه تعديلات بسيطة عام 2005، ومن تطور الزمان أصبح لا يعالج العديد من الظواهر السلبية التي تتعرض لها الأسر.

وذكرت "الهواري" أن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية وينظم العلاقة داخل الأسرة المصرية، ومشروع القانون الجديد الذي تقدمت به للبرلمان سيعالج الكثير من القضايا المعاصرة.