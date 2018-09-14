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المصيلحي ومكرم وأبو شقة في عزاء شقيقة حسن راتب- صور

09:30 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

وصل مساء اليوم الجمعة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورجل الأعمال صلاح دياب، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لأداء واجب العزاء في مديحة كامل راتب، شقيقة رجل الأعمال حسن راتب، مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

كما حضر العزاء كل من الإعلامي عمرو الليثي، وبوسي شلبي، واللواء طارق المهدي؛ والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفنان سمير صبري، وياسمين الحصري، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والفنان مصطفى شعبان.

يشار إلى أن شقيقة راتب توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

علي المصيلحي حسن راتب واجب عزاء مكرم محمد أحمد صلاح دياب مسجد الحامدية الشاذلية

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