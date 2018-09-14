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"السياحة والمصايف" توضح حقيقة صورة سور كورنيش الإسكندرية

09:22 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
"السياحة والمصايف" توضح حقيقة صورة سور كورنيش الإسكندرية

الصورة المتداولة على مواقع التواصل

كتب- محمد جمعة:
كشف اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن بناء سور بطول كونيش الإسكندرية.

وأوضح "حجازي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه يجري تنفيذ مشروع سياحي قوي جدًا في الإسكندرية بإنشاء فندق كبير مكان مسرح السلام، وجرى استخدام الشاطئ المقابل له والذي كان مخصصًا لنادي ضباط القوات المسلحة، في إنشاء هذا المشروع الذي يضم 20 محلًا "براندات" يوفرون 800 فرصة عمل.

وأشار إلى أن حقيقة الصورة المتداولة هي لمبنى ضمن هذا المشروع لا يتعدى طوله 20 مترًا بعرض البحر، وجرى إنشاء كوبري بطول هذه المساحة لإمكانية رؤية البحر من قبل المارين على الكورنيش، لافتًا إلى أن الصورة التقطت من أسفل الكوبري.

وتابع حجازي بأن قناة الجزيرة القطرية نشرت هذه الصورة لتضخيم الشائعة.

السياحة المصايف سور كورنيش الإسكندرية أحمد حجازي

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