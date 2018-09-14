بالفيديو.. سك العملة: "لانية لإصدار فئة معدنية من الـ "5 جنيهات"

كتبت- مي مدحت:

قال عبد الرؤوف المحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن المصلحة تمثل إحدى مظاهر قوة الاقتصاد المصري، لافتا ًإلى أنها تهدف لتوفير العملة المعدنية لكافة احتياجات السوق المصري، بالفئات 25 قرشًا، و50 قرشًا وجنيه.

وأضاف "المحمدي"، خلال لقائه عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المصلحة بها أربع مصانع تعمل على إصدار العملات المعدنية والتذكارية، ومصنع للدروع والنياشين والأنواط الخاصة برئاسة الجمهورية، والثالث للوحات المعدنية للسيارات والموتوسيكلات، وتسلم لوزارة الداخلية، إما المصنع الرابع مسئول عن ختم شعار نسر الجمهورية لخدمة المصالح الحكومية.

وتابع: "كمية العملات المعدنية التي تصدر من المصلحة تتزايد كل عام بشكل مستمر، وأنها سلمت عملات للبنك المركزي هذا العام ضعف الكمية التي حصل عليها العام الماضي"، موضحاً أن العملات المعدنية تزداد كميتها خاصاً فى الأعياد والمناسبات.

وأكد" المحمدي"، "أن وزير المالية صرح من قبل أنه لانية لإصدار عملة فئة 5 جنيهات، و10 جنيهات معدنية.