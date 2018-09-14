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هيكل وأبوزيد ويسرا يشاركون في عزاء شقيقة حسن راتب- صور

08:14 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

وصل أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، واللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، مساء اليوم الجمعة، مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين؛ لأداء واجب العزاء في مديحة كامل راتب، شقيقة رجل الأعمال حسن راتب.

كما حضر العزاء كل من، الدكتور أحمد عمر هاشم، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان مصطفى شعبان.

يشار إلى أن شقيقة "راتب"، توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

أسامة هيكل مدينة الإنتاج الإعلامي سمير فرج طاهر أبو زيد يسرا واجب عزاء حسن راتب

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