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بالصور.. نجوم الفن والإعلام في حفل إطلاق مبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب"

07:53 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

أطلقت الجمعية المصرية للصحة الإنجابية، الجمعة، مبادرة "الحق لمرضى السرطان في الإنجاب"، وذلك دعما لمرضي السرطان، بحضور عدد من نجوم المجتمع والإعلام والفن.

وشارك في المؤتمر الذي عقدته الجمعية اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، الفنانة منة شلبي، والفنانة حورية فرغلي، والفنان إدوارد، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والفنانة مها أبو عوف.

كما حرص عدد من الإعلاميين على المشاركة، ومنهم: الإعلامي أسامة منير، وعمرو عبد الحميد، وأحمد شوبير، وإنجي علي، ومها بهنسي، ومروج إبراهيم، ونهاوند سري.

وقال الدكتور مدحت عامر، أستاذ الذكورة والعقم بطب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية للصحة الإنجابية، إن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي استمرارا لجهود الجمعية في استعراض أحدث الأبحاث العلمية العالمية والطرق التشخيصية والعلاجية ونقلها إلى الأطباء المصريين للارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن نسبة الشفاء من مرض السرطان ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد وعي كافٍ لدى المرضى عن تبعات أو الآثار الجانبية للعلاج.

نجوم الفن الجمعية المصرية للصحة الإنجابية مرضي السرطان مبادرة الحق لمرضى السرطان في الإنجاب

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