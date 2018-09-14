"الري" تُطلق حملة "الوقاية خير من العلاج" لوقف التعديات على النيل

كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، عن تنظيم حملة توعية بعنوان "الوقاية خير من العلاج" لوقف التعديات على نهر النيل، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الأمن ووزارة الري.

وتهدف هذه الحملات- بحسب بيان لوزارة الري، إلى إزالة التعديات المحرر لها قرارات إزالة على مجرى نهر النيل وجسوره، وكذلك وأد أية مخالفات جديدة تظهر في مهدها متبعة في ذلك أسلوب الوقاية خير من العلاج.

يأتى ذلك في ضوء المهام المنوط بأجهزة الوزارة تنفيذها وتأكيد القيادة السياسية على الحفاظ على نهر النيل من التعديات وردع المخالفين، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة للنصريين.

من جانبه، يتابع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقييم أداء أجهزة الوزارة في إزالة التعديات على نهر النيل أول بأول من منطلق مسئولية الوزارة وتأكيدًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وقال المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، إن أجهزة قطاع حماية النيل بجميع المحافظات في تنسيق دائم مع قوات الأمن لإزالة أي تعديات صادر لها قرار إزالة طبقًا لبرنامج زمني جاد بالتنسيق بين قطاع حماية النيل والمحافظات ومديريات الأمن، لافتةً إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون.