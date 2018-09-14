مفتى الجمهورية ووزير التعليم العالي السابق في عزاء شقيقة حسن راتب

بالصور.. نجوم الفن والإعلام في حفل إطلاق مبادرة "حق مرضى السرطان في

كتب- إسلام ضيف:

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورجل الأعمال المهندس محمد الأمين، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين؛ مساء اليوم الجمعة، لأداء واجب العزاء في مديحة كامل راتب، شقيقة رجل الأعمال حسن راتب.

كما حضر، العزاء كل من الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والفنانة رجاء الجداوي، ولفيف من الأصدقاء والعائلة.

يشار إلى أن شقيقة "راتب"، توفيت الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.