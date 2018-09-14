محافظ الجيزة يوقف بناء 3 عقارات مخالفة بالوراق والتحقيق مع مسؤولي الحي

الجيزة- أ ش أ:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف أعمال البناء بـ3 عقارات مخالفة على الطريق الدائرى بزمام حى الوراق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مسئولى الحي في حالة تقاعسهم عن مواجهة المخالفة وتقصيرهم في مواجهتها.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ اليوم عقب صلاة الجمعة وشملت منطقة إمبابة والطريق الدائري لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المحافظ شوارع العامل الأول ومحمد حجازى والوحدة والقومية العربية والبوهي.

وأبدى المحافظ، عدم رضاه عن أعمال النظافة بنطاق الحى بعد أن فوجئ ببعض تراكمات القمامة بالشوارع، مطالباً بتكثيف الجهود لنظافة الشوارع بالتعاون بين الحي المختص والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

ووجه المحافظ بتوقيع غرامات فورية على إشغالات الشوارع وإدراج شارعي العامل الأول ومحمد حجازي بخطة تطوير عاجلة لرفع كفاءتها ورفع السيارات المتهالكة ومواجهة الاشغالات.

كما تصادف وجود سوق الجمعة بشارع العامل الأول، حيث طالب المحافظ البائعين بالالتزام وعدم التواجد بنهر الطريق والحفاظ على النظافة العامة ومعاونة الأجهزة المحلية.

وتفقد المحافظ جراج مدينة الجيزة بشارع ترعة السواحل، وطالب بصيانة المعدات ومراجعة وسائل الأمان واجراءات الحماية المدنية، كما تفقد أعمال رصف نفق المسابك والسادات أسفل الطريق الدائرى والتي تعد بؤر لتجمعات القمامة، مطالباً بإنارتها.

وأنهى المحافظ جولته بزيارة مستشفى حميات إمبابة التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.