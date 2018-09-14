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    بالصور.. عقد قران الإعلامية رولا خرسا بحضور علي جمعة

    06:11 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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    (مصراوي):

    عقد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قران الإعلامية رولا خرسا وحسن خليفة، المدير الإداري بشركة منصور شيفورلية، اليوم الجمعة.

    وشهد على العقد كلًا من الدكتور خالد عبدالعزيز حجازي، نجل رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز حجازي، وطارق خليفة شقيق العريس.

    واقتصر عقد القران على أهل وأصدقاء العروسين المقربين، واختتم العقد بفرقة الحضرة للصلاة على رسول الله، متمنيين للعريسيين حياة سعيدة.

    كما حضر الحفل عددا من الإعلاميات على رأسهن دعاء فاروق، وهبة الأباصيري، وريهام السهلي، وسهير جودة، وشيرين الشايب.

    عقد قران رولا خرسا علي جمعة حسن خليفة شركة منصور شيفورلية

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