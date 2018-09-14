رسمياً.. "الإبراشي" ينتقل إلى "On E" ويقدم برنامج "كل يوم"

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة إعلام المصريين، اليوم الجمعة، انضمام الإعلامي وائل الإبراشي إلى قناة "On e".

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن "الإبراشي" سيقدم برنامج "كل يوم" على قناة On E"، خلال شهر أكتوبر المقبل، مضيفة أن "الإبراشي سيبدأ تفعيل ورشة عمل من أجل إعداد المحتوى لبرنامج قوي من المتوقع أن يكون الأعلى مشاهدة".

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، أن "انضمام الإبراشي في الموسم الجديد هو أحد الركائز التي ستتقدم بها "On E" إلى صدارة القنوات المختلفة، وسيكون استمرارًا لنجاح القناة التي حصدت جوائز أفضل القنوات منذ انطلاقها من عامين".

وأكد "مرسي" أن البرنامج يأتي ضمن خريطة متميزة في البرامج والمحتوى وفي شكل يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري والعربي.