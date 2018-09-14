الجندي: مباحثات "شكري" ورئيس أريتريا أظهرت حجم العلاقات بين البلدين

كتبت- هند الشامي:

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لشمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، عمق العلاقات التاريخية المصرية الإريترية، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات، ودعم مصر لإريتريا من أجل استعادة دورها الفاعل على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وأشار الجندي، في بيان اليوم الجمعة، إلى أهمية القضايا التي استعرضها وزير الخارجية سامح شكري، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، خلال زيارته إلى العاصمة (أسمره)، والتي نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بمجمل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وقال الجندى: "إن تصريحات الرئيس الإريتري أظهرت اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية، ودعم مصر الدائم لإريتريا في مختلف المجالات وتطلعه لاستمرار هذا الدعم والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين".

وشدد على ضرورة الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به القاهرة تجاه دول القارة الإفريقية، مضيفا: "أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت في قلوب وعقول جميع قادة ورؤساء وحكومات وشعوب الدول الأفريقية".

ووصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، سامح شكري، وزير الخارجية، عائدًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته في اجتماعات إصلاح المفوضية الإفريقية، والتي أعقبها زيارة إلى العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.