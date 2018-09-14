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    بالصور.. إصلاح خط مياه بشارع جامعة الدول في 3 ساعات

    04:38 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    بالصور.. إصلاح خط مياه بشارع جامعة الدول في 3 ساعات

    إصلاح خط مياه بشارع جامعة الدول


    كتب - محمد عبدالناصر:
    أعلنت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تمكنت من إصلاح خط 400 مم خلال 3 ساعات، بجوار مصر للأسواق الحرة بجامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين.

    وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى أنها تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتسرب مياه بجوار مصر للأسواق الحرة بجامعة الدول، وعلى الفور توجهت فرق الصيانة المختصة، وقامت بأعمال الإصلاح دون تأثير على ضخ المياه وتم تخفيض الضغوط فقط، وعادت الضغوط الطبيعية فى تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم.

    وفي سياق آخر، وجه المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الاستجابة لأي شكوى بوجود طفوحات في الشارع دون تمييز بين مناطق راقية أو شعبية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

    جاء ذلك بعد تلقيه عدة شكاوى من منطقة بشتيل تفيد بوجود طفح بشارع منصور غنام، ببشتيل، حيث أوفد المهندس مصطفى محمد نائب رئيس مجلس الإدارة للصرف، للاطمئنان بنفسه على حالة الشوارع ببشتيل، وتم التأكد من خطوط الصرف وكفاءة عملها.

    إصلاح ماسورة مياه شارع جامعة الدول مياه الشرب

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