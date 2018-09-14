"كلاكيت تاني مرة".. التموين توضح حقيقة حذف أصحاب الدخل المرتفع من البطاقات

كتبت- عايدة رضوان:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته، اليوم الجمعة، :"لم يحذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية، وكل ما يجرى الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي".

وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا صباح اليوم الجمعة، عبر مركزه الإعلامي، وضح فيه حقيقة ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع.

وقال المركز الإعلامي إنه تواصل مع وزارة التموين، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية.

وأضافت وزارة التموين، أنه تم مد فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية، وأن هناك مساعي لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر، وأنه لن يكون متاحا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه لمكتب التموين لإتمام الإجراءات.

وأوضحت وزارة التموين أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المستحقين الجُدد.