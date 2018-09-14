التعليم": الانتهاء من تدريب وتأهيل معلمي مدارس الدمج

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من الحزمة التدريبية لمعلمي الدمج، في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والدمج.

وأضاف حجازي، في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الحزمة التدريبية تعمل على تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، في عدد من المحافظات؛ من أجل تأهيل معلمي الدمج والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في التعليم الدامج.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والدمج، إن التدريب جرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مستهدفًا 95 مدرسة، وذلك في 5 محافظات هي (وهاج، و أسيوط) من الصعيد، ومن الوجه البحري (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية)، مضيفة "نسعى للتوسع في باقي المحافظات تباعًا، وأن هذا التدريب يرفع من كفاءة معلمي الدمج في التعامل مع الإعاقات المختلفة واستخدام وسائل تعليمية مبتكرة".

بدوره، أوضح الدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، أن الدمج شهد طفرة تمثلت في إصدار عدد من القرارات الوزارية، والكتب الدورية، والقيام بتجهيز المدارس بغرف مصادر ومراكز تحسين أداء، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية؛ بهدف التنمية المستدامة للمعلمين.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة والمتمثلة في إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على التنمية المستدامة للمعلمين، وخاصة معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.