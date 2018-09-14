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    وكيل دفاع النواب: "الملاك" فيلم تجاري لا يؤرخ لوقائع

    03:19 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    وكيل دفاع النواب: "الملاك" فيلم تجاري لا يؤرخ لوقائع

    فيلم الملاك

    كتبت-هند الشامي:

    قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب،

    إن فيلم الملاك، ما هو إلا عمل تجاري لا يمثل الواقع، بل هو مجرد مشروع هادف للربح لا يؤرخ للحقائق.

    وتساءل الكدواني في تصريح لـ"مصراوي" عن مصادر مؤلف العمل، قائلا: "من أين

    استقى القائمين على العمل هذه المعلومات، وأعمال ومعلومات المخابرات كلها سرية؟"، مضيفا أن هذا العمل لا يهدف إلا للتجارة، بترويج معلومات لا تستند لدلائل.

    وكانت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس"، أعلنت عن عرض الفيلم المثير للجدل

    "الملاك"، الذي يجسد قصة المصري أشرف مروان، سكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وزوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

    يجسد شخصية "أشرف مروان" الممثل الهولندي التونسي الأصل مروان كنزاري، فيما

    يُجسد شخصية الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الممثل الإسرائيلي تساهي هاليفي، بينما يُجسد شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الممثل الإسرائيلي من أصل عراقي ساسون جاباي، وشخصية "الزعيم" جمال عبدالناصر يقوم بتجسيدها الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر.

    ويُظهر"الملاك" رجل الأعمال أشرف مروان، على أنه جاسوس، عمل لصالح إسرائيل.

    يحيى الكدواني فيلم الملاك مجلس النواب المخابرات محمد أنور السادات جمال عبدالناصر أشرف مروان

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