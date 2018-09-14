وزير الأوقاف لـ"أئمة القاهرة": أنتم خير سفراء لنشر صحيح الدين

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، مع عدد من أئمة المساجد، وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لبحث النهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الديني، وتجديده ووسائل تفعيل الخطة الدعوية، وخطة إعمار المساجد، والتي تأتي ضمن جهود محافظة القاهرة لتجديد الخطاب الديني.

رحب المحافظ بالأئمة في اللقاء الذي تحرص على تنظيمه دويا، مؤكداً أن الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين المعتدل الصحيح، ودورهم عظيم في تعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف، مثمناً جهود قيادات وزارة الأوقاف فى مواجهة التطرف.

ومن جانبه أكد الدكتور مختار جمعة، فى كلمته على أهمية المساجد بالقاهرة، وخاصة التى تمثل كنوز أثرية وتراثية وتاريخية وسياحية، مشيداَ بدور أجهزة المحافظة فى تطوير، ورفع كفاءة ميادين ومناطق مساجد آل البيت مثل الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والسيدة عائشة، والإمام الشافعى.

ودعا الوزير شيوخ وأئمة المساجد إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطة الأوقاف، لتفعيل الخطاب الديني وتصحيح الفهم المعاصر للسنة النبوية، مشيراَ إلى أن قيادات الوزارة حريصة على اختيار وانتقاء موضوعات خطبة الجمعة للتركيز على أكبر استفادة ممكنة بتعاليم الإسلام السمح.