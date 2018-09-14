البابا تواضروس للحضور بالمقر البابوي بأمريكا: "مصر بتسلم عليكم"

كتب- إسلام ضيف:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، صلاة العشية فور وصوله الولايات المتحدة، بالمقر البابوي بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة.

وأعرب البابا في كلمة له عن سعادته بزيارة الولايات المتحدة للمرة الثانية، مهنئًا الحضور بالسنة القبطية الجديدة.

وقال تواضروس: "كل سنة قبطية وأنتم طيبيين. أنا سعيد بزيارة أمريكا للمرة التانية، وأمريكا عايزة زيارات كتيرة، والمفروض كنت أزركم السنة اللى فاتت لكن ظروف صحية منعت السفر".

وأوضح بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن برنامج زيارته سيبدأ بزيارة لنيويورك ونيوجيرسي، والإبراشيات الجديدة مثل جنوب وشمال كارولينا وكنتاكي، ويضمن زيارة معظم الآباء في كنائسهم، وعقد 3 لقاءات لأباء كهنة كندا، وكهنة نيويورك، وكهنة نيوجيرسي.

وأضاف البابا تواضروس أن اللقاء سيكون اسمه "Land of immigration" لرسم ملامح الكنيسة في أمريكا.

وتابع البابا: "مصر كلها بتسلم عليكم، لسه مخلصين الملتقى الأول الدوري لشباب الكنيسة الأرثوذكسية، وكان عمل طيب، وأتمنى يتكرر، شارك فيه 200 شاب وشابة معظمهم من خارج مصر، كان عنوانه العودة إلى الجذور لأخذ انطباعات جيدة عن مصر".

واستقبل البابا في المقر الباباوي أحبار الكنيسة وهم "الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام إنجلترا، والأنبا مكاريوس الإريتري الأسقف العام بأمريكا، والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان، والأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا مايكل الأسقف العام لكنائس فيرچينيا، والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا يوسف أسقف پوليفيا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، والأنبا بيتر أسقف ساوث ونورث كارولينا وكنتاكي، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجان وإنديانا".

ووصل البابا إلى المقر البابوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية أمس الخميس، في بداية جولته الرعوية، المقرر لها أن تستمر مدة تزيد عن شهر.