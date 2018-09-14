بعد فيلا الـ"111 مليون".. تعرف على أغلى 7 مشروعات في الساحل الشمالي

كتب- محمد عبدالناصر:

أثار خبر إعلاني عن بيع فيلا بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بـ111 مليون جنيه، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح تساؤلات عن أغلى مشروعات بالمكان نفسه.

والفيلا المقصودة طرحتها شركة إعمار مصر ضمن مشروعها في "مراسي باي"، لتحتل مقدمة بين أغلى 7 مشروعات في الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما يرصده "مصراوي" في هذا التقرير.

طرحت شركة "إعمار مصر للتنمية"، ما يقرب من 92 فيلا في مشروعها "مراسي" بالساحل الشمالي، في منطقة سيدي عبد الرحمن، بأسعار تبدأ من 36 ملايين جنيه للفيلا الواحدة، كما وصلت أغلى فيلا في المشروع إلى ما يقرب من 111 مليون جنيه.

وأتاحت الشركة 3 نُظم للسداد، الأول يعتمد على الدفع الكاش، والثاني على 7 سنوات، أمام النظام الأخير على 8 سنوات.

ووصل سعر الفيلا في منتجع "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي إلى 45 مليون جنيه، ويصل مساحة الفيلا إلى 240 متر، وتتيح الشركة بيع وحداتها بأنظمة سداد مختلفة تصل إلى 5 سنوات.

أما وحدات العلمين الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان وصل سعر المتر إلى بها إلى 35 ألف جنيه، حيث سجلت أقل وحدة 2 مليون جنيه، و700 ألف جنيه، بينما سجلت أعلى وحدة ما يقرب من 12 مليون جنيه.

وفي مشروع مراسي مارينا يصل سعر المتر إلى 29 ألف جنيه، حيث سجلت الفيلا 10 ملايين جنيه، ويصل مساحة الوحدات إلى 350 متر.

وفي منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وصل سعر الفيلا إلى 8 مليون جنيه، حيث سجل سعر المتر 14 ألف جنيه.

ووصل سعر الفيلا في مشروع "بلوز تفاني" بالساحل الشمالي 5 مليون و500 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر إلى 21 ألف جنيه، ويمكن دفع ثمن الفيلا على أقساط تصل إلى 10 سنوات، بمقدم حجز يصل إلى 10% من ثمن الفيلا.

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