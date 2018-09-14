"خوض في الأعراض وسرقة".. الأعلى للإعلام يبحث 12 شكوى غدًا

كتب- مصطفى على:

قال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدا السبت، لمناقشة 12 شكوى ضد عدد من الصحف ،وبرامج فضائيات منها شكوى من مواطنة ضد برنامج صوت مصر، تتهمه بالخوض في الأعراض.

وأضاف شاروبيم لـ"مصراوي" أن الاجتماع سيناقش أيضًا شكوى ضد رئيس تحرير المصريون يتهمه فيها أحد المؤلفين بسرقة أجزاء من كتابه ونسبها لنفسه بالإضافة إلى 10 شكاوى أخرى.

وشدد شوقي على أنه فيما يخص مسألة الخوض في الأعراض، فإنه يحق للمجلس إبلاغ النائب العام بها، ووقف البرنامج واتخاذ كافة الإجراءات العقابية في حال التأكد من الشكوى، التزامًا بما نصت عليه لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس.

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