متحف الطفل يطلق برنامجًا للكشافة البحرية.. غدًا

القاهرة - أ ش أ:

تنطلق صباح غد السبت، فعاليات برنامج تدريبي للكشافة البحرية الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة الإبداع "متحف الطفل" ، بمقر نادى الكشافة بالجيزة.

وأشار الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، في تصريح له اليوم، إلى أن ذلك التدريب يأتى في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والكشافة البحرية المصرية، المنطقة الرابعة بقيادة ميخائيل بسخرون، مفوض بحرية المنطقة الرابعة؛ لتنفيذ عدد من معسكرات الكشافة للأطفال والشباب.

وأكد حلمي أن الجمعية، برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى، تولي اهتماما بالغا بالكشافة البحرية وتعمل جاهدة على إبراز دورها وتفعيل منهجها الكشفي بما يحقق أهداف الجمعية في المساهمة في تنمية قدرات الكشافين وإنماء شعورهم بالواجب نحو وطنهم ومجتمعهم وأنفسهم.

من جانبه.. قال مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع الدكتور أسامة عبدالوارث، إن البرنامج الكشفي يأتي من منطلق دور مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الرائد فى تقديم برامج مميزة للأطفال تساعدهم على تفجير طاقاتهم الابداعية والفنية والرياضية وقضاء فترة الإجازة الصيفية بطريقة مفيدة ومثمرة.

وأضاف أن فعاليات البرنامج العملية تنطلق في الثامنة من صباح غد السبت داخل مقر نادي الكشافة بالجيزة حيث يتم استقبال الأطفال والشباب المشاركين لتقديم محاضرة تعريفية عن المعدات البحرية ومستلزمات الأمان والسلام البحري تمهيداً لنزول النيل وممارسة لعبة التجديف بالمركب العشاري وصيد الأسماك، إلي جانب مجموعة من الألعاب والمسابقات الكشفية.