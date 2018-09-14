اليوم.. بدء تدريب معلمي المدارس اليابانية على أنشطة "التوكاتسو"

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، تدريب 1000 معلم بالمدارس المصرية اليابانية، على أنشطة " التوكاتسو" ويستمر التدريب حتى 18 سبتمبر المقبل.

ويعد نظام " التوكاتسو" برنامج تعليمي يركز على جميع مهارات الطالب من خلال التوسع في الأنشطة بدلا من المناهج، وإلغاء كل ما من شأنه الحفظ والتلقين واستبداله بمهارات الإبداع والتفكير، وتطوير مهارات العمل الجماعي.

وتستمر موجة التدريب الأولى لمعلمي المدارس اليابانية، حتى 20 سبتمبر المقبل، إذ يبدأ تديب المعلمين على منهج اللغة العربية الجديد، في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وانتهت الوزارة أمس الخميس، من تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، بالمدارس المصرية اليابانية، وتضمنت خطة التدريب 34 معلمًا مدربًا للغة الإنجليزية، والتعريف ببرنامج (long man)على أن يبدأ تدريب 68 من مديري ووكيلي المدارس غدًا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبول 13 ألفًا و 240 طالبًا بـ34 مدرسة مصرية يابانية بـ19 محافظة على مستوى الجمهورية، بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها، والصف الأول الابتدائي، كما قبلت الوزارة 700 معلمًا ومعلمة للعمل في المدارس، بخلاف المديرين والوكلاء والمعاونين.

وبدأت وزارة التربية والتعليم إعلان أولياء الأمور، بنتائج قبول أبنائهم، من خلال البريد الإلكتروني، منذ يومين وتستمر في إعلانهم حتى الآن؛ لبدء إجراءات التقدم للمدارس.

ولفت الوزير، إلى أن مدرسة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، هي أكبر مدرسة قبلت طلابًا هذا العام، وعددهم 1320 طالبًا وطالبة، وبها 61 معلمًا.

وتبدأ الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية، في 22 سبتمبر المقبل، وتطبق المدارس النظام التعليمي الجديد، ويدرس طلابها باللغة العربية طوال المرحلة الإبتدائية، ويتسلمون 4 كتب هي: "كتاب اللغة العربية، كتاب اللغة الإنجليزية، كتاب التربية الدينية، وكتاب الباقة المجمعة التي تتضمن معلومات علمية ورياضية وجغرافية باللغة العربية.