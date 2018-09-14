جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف عالمي بمجال التوظيف

كتب - محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة تواجدها ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف، وفقا لترتيب المصنف الإنجليزي (QS) لمعيار التوظيف، وذلك لأول مرة، حيث جاءت في الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم، وفقًا لهذا المعيار الذي يضم 500 جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريح، اليوم الجمعة، إن جميع الكليات والمعاهد على مستوى الجامعة حريصة على تقديم طلاب مؤهلين لسوق العمل من خلال تحديث نظم وآليات البرامج التي تقدم لهم، إلى جانب ذلك قيام الجامعة على فترات متقاربة بعقد العديد من ملتقيات التوظيف من أجل تعريف الطلاب بالشركات والمؤسسات العاملة في المجتمع.

وأضاف الخشت، أن الجامعة تسعى بكل جهدها إلى توفير فرص عمل لأبنائها قبل تخرجهم في مختلف الكليات إيمانا بدورها المجتمعي والوطني الذي يهدف إلى تقديم كافة خدمات التعليم والتدريب لأبنائها الطلاب، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بينهم.

وأشار إلى قيام الجامعة بتحديث الخطة الاستراتيجية وفقا لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث الذي يستهدف ربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة.