"السيستم عطل".. الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف معاش التضامن بـ"الفيزا"

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بوقف صرف معاش التضامن الاجتماعي بالفيزا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف معاشات التضامن عن طريق الفيزا، وأن عملية الصرف مستمرة وتسيير كما هي.

وأوضحت وزارة التضامن أن ما حدث هذا الشهر هو عطل فني مؤقت بـ"سيستم" الصرف، وأنه يجري حالياً تدارك الأمر على وجه السرعة لتبدأ عملية الصرف خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.

وناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.

وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1,600,000 أسرة تشمل الأسر الفقيرة وأسر السجناء ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين.

وفي النهاية أهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري ‏الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها البعض.‏