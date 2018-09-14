القاهرة: ضبط 3 أطنان ملح وأرز فاسد.. و4 آلاف "باكو معسل" غير مرخص

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن شن حملات تموينية مكثفة على أسواق المحافظة، لضبط الأسعار، ومواجهة الغش التجاري.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليمات لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين، ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم، وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد عبد العال ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وقال إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إن الحملات التي قامت بها المديرية أمس شملت معظم مناطق القاهرة، وأحيائها وخاصة شرق وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة والبساتين، ومصر القديمة والمقطم وحلوان، والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلى وشبرا، وأسفرت عن تحرير أكثر من 35 محضرًا متنوعًا ما بين عدم وجود شهادة صحية، و مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وضبطت الحملات 350 كجم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر، و80 كجم أسماك فاسدة، و60 كجم كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونجحت الحملات فى مصادرة 2 طن أرز أبيض، و300 كجم سكر غير مدون عليه بيانات وبدون فواتير حيازة، ومجهول المصدر.

وشملت الضبطية أيضاَ1 طن ملح و40 جركن زيوت طعام فاسدة (800 لتر)، و336 زيت زيتون ومنتجات عسل نحل منتهي الصلاحية، ومنتجات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الجمعة، لم تقتصر الضبطيات على السلع الغذائية بل شملت 150 علبة زيت فتيس، و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات، و150 سجادة صلاة، و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل، بدون علامة تجارية، و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات.