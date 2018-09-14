موقع التنسيق يفتح باب التحويلات لطلاب الدبلومات الفنية

كتب- محمد قاسم:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الجمعة، باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات، لطلاب الشهادات الفنية بعد إعلان نتيجة التنسيق أمس.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإن باب التسجيل مستمر حتى يوم الإثنين المقبل 17 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشار البيان إلى أن 175725 طالب وطالبة من الشهادات الفنية، بنظامي 3- 5 سنوات، والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، وقبل 171160 طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

ولتسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات.. اضغط هنا