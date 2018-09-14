التنسيق يفتح باب التسجيل لـ4500 طالب بالدبلومات الفنية

كتب- محمد قاسم:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات مجددًا لطلاب الشهادات الفنية، الذين استنفذوا رغباتهم والبالغ عددهم أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، استنفذ 4565 طالب وطالبة رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg).

وأشار البيان إلى أن 175725 طالب وطالبة من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، قبل منهم 171160 طالب وطالبة، طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.