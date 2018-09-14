10 ملفات على رأس الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.. غدًا

كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً السبت، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء.

ويناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين، بعد أداء اليمين الدستورية، وبحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الاجتماع سيبحث برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والمشروعات الاستثمارية المُتعثرة بالمحافظات، كما سيتناول الاجتماع أيضاً بحث ملف حماية نهر النيل، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد.

وأشار شعراوي في بيان اليوم، إلى مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء، وجهود تطهير مخرات السيول.