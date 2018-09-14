الزراعة توضح حقيقة انتشار "فيروس مجهول" بمزارع دواجن المنوفية

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية.

وقال المركز إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم انتشار فيروس يهدد الدواجن سواء بمحافظة المنوفية أو غيرها.

وأوضحت الوزارة أنه فور تداول تلك الأنباء أرسلت فرق تقصي بيطرية في جميع إدارات، ومراكز محافظة المنوفية، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت على عدم وجود أية حالات مرضية بين الدواجن.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة حول ما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).