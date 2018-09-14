الحكومة تحسم الجدل حول حذف مواطنين من التموين بسبب الدخل المرتفع

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن كل ما يتم الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي، حسب بيان اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة: تم مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين، وتسعى الوزارة لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين تحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر، ولن يكون متاحًا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات.

وأوضحت وزارة التموين أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المستحقين الجُدد.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.​