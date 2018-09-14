الحكومة تكشف حقيقة تصفية شركة الحديد والصلب

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اتجاه الحكومة لتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب خسائرها.

وتواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، حسب بيان اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن هناك اتجاه حالياً لتطوير الشركة لرفع كفاءتها، وزيادة معدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة، وتصل بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويًا، مشيرةً إلى أن هناك فرنين في الشركة بإمكانهما العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة، والتي كانت تتعرض في السابق للسرقة بشكل متواصل، وذلك في إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلة، موضحةً أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن.​