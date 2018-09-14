وزير النقل: المترو جاهز لاستقبال الطلاب.. ولا زيادة في أسعار الاشتراكات

كتب - أحمد نجيب:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المترو، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة، والمقدر عدد رحلاتها بـ(1616) رحلة يومياً، ليبدأ العمل من الساعة 5:15 صباحاً وحتى الساعة 12:45 صباحًا.

وشدد عرفات في بيان اليوم الجمعة، على تقديم كافة التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات الخاصة بهم، لا سيما بعد قرار عدم إدخال أي تعديلات في الأسعار، بحيث ستكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضي.

وأشار إلى ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الركاب، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل، وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل.

وطالب الوزير بتشكيل مجموعات طوارئ بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة أية أعطال مفاجئة يمكن أن تؤثر على حركة وانتظام القطارات، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، إضافة الى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة، واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كافة محطات المترو.

يذكر أنه يوجد بالخط الأول "المرج - حلوان" نحو 13 مكتبًا لاستخراج الاشتراكات، ويوجد بالخط الثاني 10 مكاتب، إضافة لمكاتب اشتراكات الخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجديدة" وتبدأ مواعيد فتح باب الاشتراكات من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ4 عصرًا يوميًا.

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