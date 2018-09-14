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    محمد فايق يغادر إلى بيروت للمشاركة في اجتماع "أمناء الوحدة العربية"

    10:39 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
    محمد فايق يغادر إلى بيروت للمشاركة في اجتماع "أمناء الوحدة العربية"

    محمد فايق

    كتب- محمد نصار:

    ​غادر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، متجها للعاصمة اللبنانية بيروت؛ للمشاركة في اجتماعات مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية التي تعقد غداً السبت.

    وأكد فايد قبيل مغادرته في بيان له، دور المركز في دعم قضايا الوحدة والقومية العربية، منذ إنشائه وذلك من خلال العمل الثقافي والفكري المتجه رئيسياً نحو مسائل الوحدة العربية.

    وتأسس مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 1975، ويعد من المؤسسات العريقة في العالم العربي، وغايته البحث العلمي حول مختلف نواحي المجتمع العربي، والوحدة العربية بعيداً عن أي نشاط سياسي، أو ارتباط حكومي أو انتماء حزبي.

    حقوق الإنسان محمد فايق بيروت أمناء الوحدة العربية

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