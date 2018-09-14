حدث ليلًا| عمرو أديب يكشف تفاصيل برنامجه.. "فلورنس" يضرب أمريكا والزمالك يفوز

القاهرة- مصراوي:

شهد ليل أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الكثير من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي.

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل برنامجه الجديد، كما فاز نادي الزمالك على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة للمدافع محمود علاء، وعلى الصعيد الدولي بدأ إعصار "فلورنس" ضرب شواطيء الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت ليلة أمس.

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