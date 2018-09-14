توجيهات السيسي للحكومة بتنفيذ "الإصلاح الاقتصادي" تتصدر عناوين صحف الجمعة

القاهرة - (أ ش أ):

تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو؛ ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.

واهتمت الصحف - أيضا - بالرسالة الشفهية التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، في مستهل زيارته الحالية إلي العاصمة الإريترية (أسمرا)، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.

كما أبرزت الصحف مشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي الذي عقد في الكويت، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، كما أبرزت الصحف المناورات البحرية المصرية الباكستانية في البحر المتوسط.

وواصلت الصحف متابعة إجراءات الحكومة لمواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرة والدلتا، من خلال محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع المحافظات وعددها 93 محطة، تتولي رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوي جودة الهواء بالقاهرة الكبري والدلتا.

عربيا، نشرت الصحف مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الخان الأحمر، وفي سوريا جاء إعلان الأمم المتحدة بأن أعمال العنف في شمال غرب سوريا دفعت أكثر من 38 ألفا و500 شخص إلى النزوح في سبتمبر بسبب "العمليات القتالية"‬ في محافظة إدلب والمخاوف من تصعيد جديد.

دوليا، تابعت الصحف أكبر مناورات حربية تجريها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قرب حدودها مع الصين، وحشدت 300 ألف جندي في استعراض للقوة يتضمن تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني، كما واصلت الصحف متابعتها لتردي الوضع الاقتصادي في تركيا.

محليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) عناوينها وصفحاتها الرئيسية للاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي الحالي، وآخر مستجدات خطة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

وذكرت صحيفة الأهرام) في صدر صفحتها الرئيسية تحت عنوان (مخطط استراتيجي لتطوير مصلحة الضرائب وتعظيم موارد الدولة) أن الرئيس السيسى كلف الحكومة بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة، مشيرا إلى أهمية التوسع فى تطبيق النظم الالكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم فى عملية الإصلاح المالى ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.

في حين، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية؛ بما يسهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها، كما طالب الرئيس بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو؛ بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.

أما صحيفة (الجمهورية)، ذكرت أن الرئيس شدد على سرعة البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين، خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مع ضمان حقوق الدولة.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزير الخارجية سامح شكري نقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري أسياسي أفورقي، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وأوردت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الإريتري لوزير الخارجية في مستهل زيارته إلى العاصمة الإريترية (أسمرا)، حيث نقل تحيات الرئيس السيسي إلى شقيقه الرئيس أفورقي واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربطهما، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات، فضلا عن دعم مصر لإريتريا من أجل استعادة دورها الفاعل والمُقدر علي الصعيدين الأفريقي والدولي في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي وعلاقات إريتريا بكل من إثيوبيا والصومال وجيبوتي.

وأفادت صحيفة (الجمهورية) بأن الرئيس الإريتري أكد - من جانبه - اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية بين الجانبين ودعم مصر الدائم لإريتريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار هذا الدعم والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، فضلاً عن استغلال الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين.

وفي الشأن العسكري، تابعت صحيفة (الأخبار) مشاركة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي.

وذكرت الصحيفة أن الفريق محمد فريد عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الكويت، حيث شارك في الاجتماع الذي ناقش عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التي تستهدف الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الشأن ذاته، أبرزت صحيفة (الأهرام) في صدر صفحتها الأولى، التدريبات البحرية التي تجريها عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية في نطاق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن التدريب تضمن تنفيذ تشكيلات إبحار وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية للجانبين، وكذلك تمارين المواصلات الإشارية نهارا وليلا.

وأضافت الصحيفة أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل والخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

وفي شأن محلي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ناقش مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا من خلال الرصد في الفترة من أول سبتمبر ولمدة أسبوع، وشرحت الوزيرة ما تقوم به الوزارة من خلال محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع المحافظات وعددها 93 محطة، تتولي رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوي جودة الهواء بالقاهرة الكبري والدلتا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة ياسمين فؤاد قولها إن نتائج محطات جودة الهواء التابعة للوزارة تشير إلى أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار تلك الفترة كان في مستوى الجيد، طبقاً لمؤشر جودة الهواء.

اقتصاديا، نشرت صحيفة (الجمهورية) تقريرا تحت عنوان (مصر تعود إلى نادي الدول المصدرة للغاز) قالت فيه إن مصر تنهي مع نهاية الشهر الحالي حقبة استيراد الغاز المسال لتدخل في نادي الدول المصدرة، ونقلت الصحيفة عن موقع (إل.إن.جي.وورلد شوبنج) العالمي المتخصص في رصد الشحن العالمي للغاز القول إن وزارة البترول تعمل على خفض أنشطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد في العين السخنة التي استضافت حتى وقت قريب وحدتي تخزين وإعادة توضيع عائمة طاقتها 170 ألف متر مكعب لكل منهما، موضحا أن فترة مصر القصيرة كمستورد للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى نهايتها في نفس الوقت الذي تبدأ فيه محطتا التصدير المتعطلتان سابقا في زيادة الإنتاج.

عربيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الخان الأحمر، كما دعت حركة (‬فتح)، الشعب الفلسطيني للتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال إخلاء وهدم قرية الخان الاحمر، والاعتصام في القرية.

ونقلت الصحيفة عن الحركة قولها - في بيان - إن إجراءات وسياسات سلطات الاحتلال في الخان الاحمر تأتي لاستكمال مشروع ما يعرف بالقدس الكبري، ولضرب وإعاقة حل الدولتين، وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة.

في حين أوردت صحيفة (الجمهورية) أن ذلك يأتي بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الوادي الأحمر قبالة تجمع الخان الأحمر تمهيدا لإخلائه وهدمه، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وأزالت وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من القرية.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء القول إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منطقة الخان، واقتحمت المنازل المتنقلة التي جرى بناؤها ونقلتها من المنطقة علي متن شاحنات، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الرئيسية المؤدية لتجمع (خان الأحمر)، ومنعت المتضامنين من الوصول إلى التجمع بمركباتهم.

وفي سوريا، نشرت صحيفة (الجمهورية) تقريرا تحت عنوان (إدلب.. تستعد للأسوأ واكتمال "مسارح" الهجوم الكيماوي) جاء فيه أن أهالي مدينة إدلب السورية يعكفون على صناعة "كمامات" بدائية للوقاية من أي ضربة كيماوية محتملة باستخدام مواد أولية من مخلفات المنزل.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السوريين يستخدمون علب المياه الغازية الفارغة بطريقة سهلة وبسيطة كحل ضد استنشاق الغازات السامة في حال شن هجوم كيماوي، ويدخل في صناعة الكمامات فلتران مصنوعان من القطن ويضاف بينهما مادة الكربون النشط أو الفحم بنسبة 90 بالمائة من حجم العلبة ومهمته امتصاص المواد السامة بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في المحافظة - لم تمسها - القول إن المجموعات الإرهابية المسلحة جهزت عدة مسارح لتنفيذ الهجوم الكيميائي في مناطق مختلفة من المحافظة تشمل سهل الغاب وريف حماة الشمالي وجسر الشغور.

بدورها، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الأمم المتحدة إعلانها أمس أن أعمال العنف في شمال غرب سوريا دفعت أكثر من 38 ألفا و500 شخص إلي النزوح في سبتمبر بسبب "العمليات القتالية"‬ في محافظة إدلب والمخاوف من تصعيد جديد.

ونسبت الصحيفة إلى مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة القول إن الفرق التابعة له تعمل على مدار الساعة لتخزين المساعدات لنحو 900 ألف مدني قد يفرون من إدلب، مشددا على ضرورة حماية المنشآت الصحية في المحافظة، موضحا أنه تم إرسال إحداثيات مواقع المدارس والمستشفيات في إدلب إلى المسئولين الروس والأمريكيين، ونقل المكتب عن مسئول روسي قوله إنه يجري بذل كل جهد من أجل التوصل لحل سلمي لمشكلة إدلب.

دوليا، تابعت الصحف أضخم مناورات عسكرية تجريها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث نشرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفقد المناورات العسكرية التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف جندي، وتحظي بمراقبة دولية واسعة. وخلال حديثه في ميدان رماية في منطقة (تشيتا) المتاخمة للحدود مع الصين، أشاد بوتين بالجنود بسبب أدائهم "الرفيع المستوي" وأصر على أن المناورات الحربية لا تستهدف أي بلد آخر.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الصيني يشارك في المناروات، فيما وصفته وسائل الإعلام الصينية بأنه أكبر مشاركة على الإطلاق للقوات في الخارج من أجل مناورات، مشيرة إلى المناورات تمتد عبر مساحات شاسعة من سيبيريا والشرق الأقصي والمحيطي المتجمد الشمالي والهادئ.

وأضافت الصحيفة أن المناورات يشارك فيها أكثر من 1000 طائرة عسكرية وأسطولان بحريان روسيان وما يصل إلى 36 ألف دبابة وعربة مدرعة وجميع الوحدات الروسية المنقولة جوا، ومن المقرر أن تختتم المناورات في 17 سبتمبر الجاري.

وفي تركيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الوقت الذى يطالب فيه مواطنيه بالالتزام بسياسات تقشف عنيفة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها بلاده، استقبل أسطوله للطائرات الرئاسية هدية باهظة من قطر، تمثلت فى طائرة فاخرة من طراز (بوينج 8-747) تبلغ قيمتها حوالى نصف مليار دولار؛ مما أثار انتقادات المعارضة التركية التى وصفت الهدية القطرية بـ"القصر الطائر".

وأشارت الصحيفة إلى أن وصول الطائرة إلى أسطنبول صباح الأربعاء الماضى أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة بسبب المصروفات التى ستستنزفها من خزينة الدولة لصيانتها.