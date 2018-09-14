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إحباط تهريب ـ60 مليون قرص مكملات مجهولة المصدر في الإسكندرية

07:00 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
إحباط تهريب ـ60 مليون قرص مكملات مجهولة المصدر في الإسكندرية

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أحبطت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، محاولة تهريب 60 مليون قرص من المكملات الغذائية مجهولة المصدر وأجهزة وأدوات غير مصرح بدخولها البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري باستيراد "سماح ك.م" رسالة من إحدى الدول العربية داخل حاوية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية وأثاث خشبى) وبها أصناف مخالفة ومحظور دخولها بقصد تهريبها بطريقه غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى تشكيل لجنة أسفرت جهودها عن ضبط 60 مليون قرص من المكملات الغذائية مجهولة المصدر، وطائرتين مزودتين بكاميرات تجسس يتم التحكم بها من خلال ريموت كنترول لاسلكي، ومجموعة من الهياكل والبطاريات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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