وزيرة التخطيط: 37% من موظفي الحكومة تتجاوز أعمارهم 50 سنة

كتبت – سحر عزام:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن عدد موظفي الحكومة الحالي 5.2 مليون بعد تقاعد عدد منهم على المعاش خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت "السعيد" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة ""dmc الخميس، أن 37% من العاملين في الجهاز الإداري يتجاوز أعمارهم خمسين عاما وأن هناك موظفًا لكل 22 مواطنًا، وهذا الرقم كبير بالنسبة للجهاز الإداري للدولة.

وتابعت الوزيرة، أن النسبة الأكبر لموظفي الحكومة من المدرسين والعاملين في المحليات والمحافظات، وأن هناك خطة لتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة والاستثمار في الموارد البشرية وإعادة الهيكل التنظيمي داخل الجهاز الإداري.