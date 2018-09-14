اليوم.. التنسيق يفتح باب التحويلات لطلاب الدبلومات الفنية

كتب- محمد قاسم:

يفتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الجمعة، باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات، لطلاب الشهادات الفنية بعد إعلان نتيجة التنسيق أمس.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، يستمر باب التسجيل حتى يوم الاثنين المقبل 17 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ومن المقرر أن يفتح الموقع غدا باب تسجيل الرغبات مجددا أمام 4565 طالبًا وطالبة استنفدوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأوضح البيان أن 175725 طالبًا وطالبة من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، تم قبول 171160 طالبًا وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.