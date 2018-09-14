أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

في 6 سنوات.. 28 زيارة خارجية للبابا تواضروس

02:30 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
في 6 سنوات.. 28 زيارة خارجية للبابا تواضروس

البابا تواضروس

القاهرة- مصراوي:

غادر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي، الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ زيارته الثامنة والعشرين منذ جلوسه على الكرسي الباباوي.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية رحلات البابا خارج الوطن.

1- الفاتيكان.. 10 - 18 مايو 2013.

2- النمسا.. 23 مايو - 3 يونيه 2013.

3- سويسرا والنمسا وألمانيا.. 6 ديسمبر 2013.

4- الدول الاسكندنافية (النرويج وفنلندا) والنمسا.. من 19 - 24 يونيو 2013.

5- الإمارات.. مايو 2014.

6- النمسا.. 11 يونيو 2013.

7- روسيا.. من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2014.

8- سويسرا وهولندا.. من 28 - 31 أغسطس 2014.

9- كندا.. من 9 - 14 سبتمبر 2014.

10- إثيوبيا.. من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2015.

11- السويد والدانمارك.. من 11 - 23 سبتمبر 2015.

12- أمريكا.. من 7 أكتوبر 2015 واستمرت ثلاثة أسابيع.

13- إيطاليا والنمسا.. من 6 - 18 مايو 2015.

14-- لبنان.. من 17 - 20 يوليو 2015.

15- هولندا وإيطاليا.. من 30 أبريل حتى 18 مايو 2015.

16- الأردن.. 3 يونيو 2016.

17- النمسا.. من 19 مايو إلى 5 يونيو 2016.

18- اليونان.. من 12 أغسطس إلى 11 ديسمبر.

19- الكويت.. من 23 - 27 أبريل 2017.

20- إنجلترا.. من 5 - 17 مايو 2017.

21- أيرلندا.. من 18 - 23 مايو 2017.

22- روسيا.. من 23 - 25 مايو 2017.

23- ميلانو.. من 17- 18 أغسطس 2017 لحضور صلاة جنازة الإنبا كيرلس مطران ميلانو.

24- اليابان وأستراليا.. من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017.

25-ألمانيا.. من 17 - 22 أكتوبر 2017.

26- لبنان.. 21 يونيو 2018.

27- إيطاليا والنمسا.. 7 يوليو 2018.

28- أمريكا.. 13 سبتمبر 2018.

الفاتيكان النمسا البابا تواضروس روسيا إيطاليا لبنان

الخبر التالى:

وزيرة التخطيط: عمل المرأة يقلل معدلات الزيادة السكانية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان