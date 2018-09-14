في 6 سنوات.. 28 زيارة خارجية للبابا تواضروس

القاهرة- مصراوي:

غادر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي، الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ زيارته الثامنة والعشرين منذ جلوسه على الكرسي الباباوي.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية رحلات البابا خارج الوطن.

1- الفاتيكان.. 10 - 18 مايو 2013.

2- النمسا.. 23 مايو - 3 يونيه 2013.

3- سويسرا والنمسا وألمانيا.. 6 ديسمبر 2013.

4- الدول الاسكندنافية (النرويج وفنلندا) والنمسا.. من 19 - 24 يونيو 2013.

5- الإمارات.. مايو 2014.

6- النمسا.. 11 يونيو 2013.

7- روسيا.. من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2014.

8- سويسرا وهولندا.. من 28 - 31 أغسطس 2014.

9- كندا.. من 9 - 14 سبتمبر 2014.

10- إثيوبيا.. من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2015.

11- السويد والدانمارك.. من 11 - 23 سبتمبر 2015.

12- أمريكا.. من 7 أكتوبر 2015 واستمرت ثلاثة أسابيع.

13- إيطاليا والنمسا.. من 6 - 18 مايو 2015.

14-- لبنان.. من 17 - 20 يوليو 2015.

15- هولندا وإيطاليا.. من 30 أبريل حتى 18 مايو 2015.

16- الأردن.. 3 يونيو 2016.

17- النمسا.. من 19 مايو إلى 5 يونيو 2016.

18- اليونان.. من 12 أغسطس إلى 11 ديسمبر.

19- الكويت.. من 23 - 27 أبريل 2017.

20- إنجلترا.. من 5 - 17 مايو 2017.

21- أيرلندا.. من 18 - 23 مايو 2017.

22- روسيا.. من 23 - 25 مايو 2017.

23- ميلانو.. من 17- 18 أغسطس 2017 لحضور صلاة جنازة الإنبا كيرلس مطران ميلانو.

24- اليابان وأستراليا.. من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017.

25-ألمانيا.. من 17 - 22 أكتوبر 2017.

26- لبنان.. 21 يونيو 2018.

27- إيطاليا والنمسا.. 7 يوليو 2018.

28- أمريكا.. 13 سبتمبر 2018.