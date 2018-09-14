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اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

06:30 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 5 مناطق شرق القاهرة، اليوم الجمعة، لمدة 10 ساعات.

وضمت المناطق كلا من: زهراء مدينة نصر بمراحلها، مشروع 207 عمارات بزهراء مدينة نصر، جبل الكعبة، إسكان زاهر وهليوبليس، عزبة الهجانة من المرحلة الثالثة حتى السادسة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه يبدأ من الساعة 8 مساء الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت؛ لتحويل الشركة مسار خط المياه قطر 1000 مم بالطريق الداعم للطريق الدائري لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب القاهرة مياه الشرب

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